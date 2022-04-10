Üniversite öğrencisi, okulun güvenlik görevlisini darp etti

Haspolat'ta, alkollü bir şekilde çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp eden zanlı E.Y tutuklanarak Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlının “Ciddi darp”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Bekiroğlu, zanlının 9 Nisan saat 21.30 sıralarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kütüphane binası önünde yüzde 380 promil alkol tesiri altındayken sarhoşluk, uygunsuz tavır ve hareket suçlarını işlediği kaydetti. Zanlının, kendisini uyaran güvenlik şefi M.T.Ü’ye yumruk atıp kaşının açılmasına yol açtığını dile getiren Bekiroğlu, böylelikle “Ciddi darp” suçunu da işlediğini ifade etti. Bekiroğlu, zanlının, olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu vurguladı. Serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, zanlının aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak, öğrenci olduğunu, bu suçları alkolün etkisi altında olduğu sırada işlediğini, pişman olduğunu savunarak, Salı günü sınavı olduğunu, buna göre karar verilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mine G. Ozankaya, zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emri verdi.