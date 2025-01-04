Üniversite öğrencileri, pahalılık nedeniyle 'geri dönme' eğiliminde

Ebru Osman

Kıbrıs’ın kuzeyindeki uluslararası öğrenciler de, en az yurttaşlar kadar ‘pahalılıktan’ şikâyetçi…

YENİDÜZEN’e konuşan öğrenciler, pahalılık nedeniyle “ülkelerine geri dönme” noktasına geldiklerini ifade etti, aksi halde, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından bir ‘sektör’ olarak görülen eğitimin ‘müşteri’ kaybedeceğine işaret etti.

Bir öğrenci, burada yaşamanın pahalılığına dikkat çekerek, bölümünü bitirmeden burayı terk etmeyi düşündüğünü belirtirken, başka bir öğrenci de şu ifadeleri kullandı; “birçok öğrencinin, hizmet ücretleri, göçmenlik prosedürleri, oturma izni ücretleri, barınma ve yiyecek gibi her şeyin fiyatlarındaki artış nedeniyle artık burada yaşamayı karşılayamadıkları için kendi ülkelerine geri dönüyorlar.”

Özellikle ev kiralarının öğrenciler için büyük bir zorluk oluşturduğunu vurgulayan öğrenciler, fiyatların bütçelerini oldukça zorladığını ve ev sahiplerinin kiraları sıkça artırdığını belirtiyor.

Bir diğer öğrenci, nüfus artışının hayat pahalılığıyla orantılı bir şekilde arttığına dikkat çekerek “Hükümet, ülkeye gelen öğrenci sayısını fark edince her şeyi artırmak için bunu bir fırsat olarak görmeye başladı” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Quandri QUANDRİ: “Nüfus arttıkça, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam giderek pahalılaşmaya başladı”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamanın artık uygun fiyatlı olduğunu düşünmüyorum, ilk başlarda burada yaşamak bu kadar pahalı değildi. Fakat nüfus artmaya başladıkça, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam giderek pahalılaşmaya başladı. Ayrıca, ada genelinde enflasyon da ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir öğrenci olarak bu durum zorlayıcı, özellikle de çalışmıyorsanız veya ailenizden destek almıyorsanız. Pandemi sonrasında, ekonomik dengesizlikler maalesef arttı. Kira fiyatları öğrenciler için büyük bir sorun haline geldi çünkü kira fiyatları gerçekten çok pahalı olmuş durumda.”

Hadil DEMNATİ: “Burada yaşayabilmek için ailemin masraflarımı karşılaması gerekiyor”

“Bu ülkede yaşamak oldukça pahalı, özellikle benim için çünkü aynı anda hem çalışıp hem okuyamıyorum. Burada yaşayabilmek için ailemin masraflarımı karşılaması gerekiyor. Aksi taktirde burada yaşayamazdım.”

Alsaedi ALJAZİ: “Konut maliyetleri çok pahalı olduğunu düşünüyorum”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamak tamamen aylık harcamanıza ve yaşadığınız yerin konumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Lefkoşa’da yaşamayı tercih ederseniz, fiyatlarda belirgin bir fiyat farkı görebilirsiniz. Konut maliyetleri çok pahalı olduğunu düşünüyorum ama bu da mülk sahibine bağlı olarak değişiyor.”

Safae RAZZOUK: “Burada öğrenci olarak yaşamak çok pahalı, bu sebepten dolayı burayı terk etmeyi düşünüyorum”

“Burada öğrenci olarak yaşamak çok pahalı, hatta bu sebepten dolayı burayı terk etmeyi düşünüyorum. En pahalı şeyler kesinlikle konut kiraları, elektrik ve market alışverişleri.”

Younes KMİRA: “Birçok öğrenci burada yaşamayı karşılayamadıkları için kendi ülkelerine geri dönüyorlar”

“Bu adada yaşam giderek daha da pahalı hale geliyor. İlk kez adaya geldiğimde fiyatlar oldukça uygun görünüyordu, ancak zamanla fiyatlar hayal edilemeyecek seviyelere yükseldi. Buradaki fiyatları İtalya ya da Almanya gibi diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslıyorum, çünkü bu fiyatlarla sanki Avrupa Birliği'nde yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz ama Avrupa Birliği’nde değiliz. Maalesef ki Kıbrıs’ın kuzeyi giderek daha pahalı bir hale geliyor ve buraya gelen öğrenciler, buranın uygun fiyatlı bir yer olduğunu düşünerek geliyor, ancak artık durum böyle değil. Birçok öğrencinin, hizmet ücretleri, göçmenlik prosedürleri, oturma izni ücretleri, barınma ve yiyecek gibi her şeyin fiyatlarındaki artış nedeniyle artık burada yaşamayı karşılayamadıkları için kendi ülkelerine geri döndüklerini fark ettim. Ev kiraları da çok yükseldi, birkaç yıl önce bir stüdyo daire uygun fiyatlıydı, ancak şimdi fiyatlar öncekinin dört katına çıkmış durumda, bu da burada yaşamayı zorlaştırıyor.”

Valter PONDJA: “Bazı bölümler burada okumaya değmez, çünkü fiyatlar çok pahalı ve aldığınız derece ile uluslararası alanda tanınmayacaksınız”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamanın pahalı olduğunu düşünüyorum, bu aynı zamanda okuduğunuz bölüme bağlı, bazı bölümler burada okumaya değmez, çünkü fiyatlar çok pahalı ve burada aldığınız derece ile uluslararası alanda tanınmayacaksınız. Ev kiraları genellikle sterlin üzerinden belirleniyor ve burada ev kiralayabilmek için 6 ay peşin ödeme yapmamız gerekiyor, bir öğrenci olarak bu durumu oldukça zorlayıcı buluyorum. Ülkedeki enflasyon, burada yaşamayı daha da pahalı hale getiriyor.”

Grace MİCHAEL: “Fiyatlar denetlenmiyor, ev kiralar çok pahalı, burada yaşamak uygun değil”

“Burada yaşamak uygun fiyatlı değil çünkü fiyatlar denetlenmiyor ve ev kiraları çok pahalı. Kiramı ödemek için ailemden destek alıyorum, ancak ev sahipleri 6 ayda bir kira fiyatlarını artırmaya karar veriyor. Ve biz öğrenciler için 6 aylık peşin ödeme yapmak zorundayız. Ayrıca okul ücretleri arttı, bir sonraki dönemi ödemek için gittiğimde eğitim ücretinin arttığını öğrendim. Oturum izni ücretleri de oldukça yükseldi, bu sebepten dolayı birçok öğrenci, burada izinleri olmasa da burada yaşamaya devam ediyor, bu durumu doğru bulmuyorum ama bu fiyatları ne yazık ki birçok öğrenci karşılayamıyor. Fiyatların bu kadar hızlı artmasını adil bulmuyorum. Ayrıca, çalışmak isteyen öğrenciler için iş imkanları neredeyse hiç yok. Market alışverişleri de çok pahalı ve ürünlerin fiyatları neredeyse her hafta değişiyor ki bu benim için gerçekten şaşırtıcı. Fiyatlar denetlenmediği için herkes istediği fiyatı koyabiliyor.”

Jeremiah Ozioma OSOLU: “Hükümet, ülkeye gelen öğrenci sayısını fark edince her şeyi artırmak için bunu bir fırsat olarak görmeye başladı”

“Geçmişte Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamak o kadar pahalı değildi, ancak zamanla hükümet, ülkeye gelen öğrenci sayısını fark edince her şeyi artırmak için bunu bir fırsat olarak görmeye başladı. Eskiden muhaceret izni ücreti 100 doların altındayken, şimdi izin ücreti 250 dolardan fazla ve bunun yanı sıra oturma izni ücreti de var. Özellikle konut kiralarına gelince, ev sahipleri genellikle 400 sterlinin üzerinde fiyat talep ediyor. Kişisel olarak, market fiyatlarını normal buluyorum ancak diğer her şey burada çok pahalı, sanki bunu kasıtlı olarak yapıyorlar gibi hissediyorum.”

David OLAWALE: “Burada yaşamak oldukça pahalı, çünkü her şeyin fiyatı git gide artıyor”

“Bence burada yaşamak oldukça pahalı, çünkü her şeyin fiyatı git gide artıyor. Örneğin, ev sahipleri son dakika gelip kirayı artırmaya karar verdiklerini söylüyorlar. Ayrıca, market fiyatları da hızla yükseliyor. Son zamanlarda eğitim ücretleri de beklemediğimiz bir şekilde arttı, ancak burada eğitim aldığımız için bunu ödemek zorunda kaldık.”

Meda Deborah İDOUA: “Aileniz destek olmuyorsa, tek başınıza hayatta kalmak çok zor”

“Sizi maddi olarak destekleyen bir aileniz varsa, burada yaşamak uygun fiyatlı olabilir, ancak aileniz size destek olmuyorsa, tek başınıza hayatta kalmak çok zor. Çünkü burada öğrenciler için iş imkanları yok ve kendinizi geçindirmek oldukça güç. Ev kiraları oldukça pahalı çünkü para birimi Türk Lirası olmasına rağmen pound veya dolar ödüyorsunuz. Ayrıca marketlerdeki ürünlerin fiyatları her gün değişiyor, öğrenciler olarak burada neler olup bittiğini ve fiyatlar söz konusu olduğunda ne beklememiz gerektiğini bilmiyoruz.”