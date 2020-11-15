UCN: Acıların üzerinde piknik olmaz

UniteCyprusNow, acıların üstüne piknik olmaz (#NoPicnicOverPain) kampanyası çerçevesinde yeni bir video yayınladı.

Videoda, 15 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın Maraş’ta yapmayı planladığı pikniğin kışkırtıcı boyutuna karşı, adanın her iki yanında Kıbrıslıların birlikteliğini vurguluyor.

UniteCyprusNow’dan yapılan açıklama şöyle:

“Maraş konusundaki böylesi tek yanlı açılımlar, bölgenin BM idaresi altında yasal sahiplerine iadesini öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişiyor.

Video, Maraş’ın sakinlerine ait olduğunun altını çizerken, vicdanları doğrultusunda tepki koyan Kıbrıslıların tepkilerini gözönüne taşıyor.

UniteCyprusNow, Kıbrıs sorununun devamının ülkemizde ve bölgede istikrarsızlığa ve böylesi olumsuz gelişmelere yol açtığına inanmaya devam etmektedir. Kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusundaki tavrını sürdürmektedir.