UNDP: Kermiya’daki yol genişletme çalışmaları sürüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kermiya geçiş noktasında yürütülen genişletme çalışmalarında kaydedilen ilerlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Geçiş Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanları, projede görev alan iki müteahhitle birlikte teknik bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projenin sahadaki somut sonuçları değerlendirildi.

Yetkililer, kaldırım taşı çalışmalarının tamamlandığını, patikanın yeni biten bölümlerinin net bir şekilde şekillendiğini ve asfaltlama aşamasına geçilmesi için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

UNDP, projenin Ocak 2026 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki bu önemli geçiş noktasında daha güvenli yaya erişimi sağlanacağını, trafik akışının iyileştirileceğini ve yoğunluğun azaltılacağını vurguladı.