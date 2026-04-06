Meclisin dört bir yanındaki polis barikatları eylemciler tarafından teker teker aşıldı. Eylemciler "Direne direne kazanacağız" , "Hırsızlar dışarı "sloganları attı.

Eylemcilerin "Birlik, mücadele, dayanışma", "Hükümet istifa" ve "Ünal pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganlarıyla Meclis binası önüne yürüdüğü görüldü.

Öte yandan eylemciler, itfaiye araçları barikatını da aştı.

Sendikalar hükümete süre verdi... "Ya yarım saat içinde hükümet istifa edecek, ya da biz meclise gireceğiz!" uyarısında bulundu.