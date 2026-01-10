Ünal Çağıner anıldı, vakfın çocuklara yönelik projeleri anlatıldı

Tangül Ünal Çağıner Vakfı tarafından düzenlenen Bilgilendirme Kahvaltısı ve Ünal Çağıner Anma Programı, Acapulco Resort Hotel Grand Ballroom’da gerçekleştirildi. Programda, merhum Ünal Çağıner’in vefatının üçüncü yılında rahmet ve saygıyla anıldığı belirtilirken, vakfın çocuklara ve gençlere yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı.

Vakfın kurucuları Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Dimağ Çağıner ve Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Burak Kavuklu’nun yanı sıra, Ünal Çağıner’in yol arkadaşları, vakıf gönüllüleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen programın, vakfın tanıtım filmiyle başladığı ifade edildi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Tangül Ünal Çağıner Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören’in yaptığı sunumda, vakfın 2017 yılından bu yana çocukların ve gençlerin eğitim, beslenme, sağlık ve sosyal gelişimlerine yönelik düzenli ve sürdürülebilir destekler yürüttüğü aktarıldı. Vakıf aracılığıyla ihtiyaçlı ailelere düzenli gıda yardımı yapıldığı, öğrencilere burs, kırtasiye ve kıyafet desteği sağlandığı, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim giderlerinin karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cheshire Home’da kalan bireyler için düzenli öğle yemeği destekleri sunulduğu, vakfa ait Tangül ve Ünal Çağıner meyve bahçelerinden elde edilen ürünlerin çocuklarla buluşturulduğu kaydedildi.

Vakfın hayata geçirdiği projeler arasında Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri, Yeni Erenköy Lisesi Kantin ve Kafeterya Projesi, Çatalköy İlkokulu 4 Yaş Derslikleri, Çatalköy İlkokulu Minik Şefler Mutfağı, Dipkarpaz İlkokulu Etüt Projesi ve Karpaz Bölgesi’nde yürütülen özel eğitim çalışmaları yer aldı.

Bunun yanı sıra kız çocuklarının güçlendirilmesini amaçlayan Nergisler Projesi, çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimini destekleyen Pozitif Okullar Projesi, Girişimci Çocuklar ve Nesiller Buluşuyor projeleri ile çocuklara yönelik şenlikler, festivaller ve hastane ziyaretleri gibi sosyal etkinliklerin sürdürüldüğü aktarıldı.

Programda vakıf yetkililerinin, yardım çalışmalarında yalnızca maddi destek değil, çocuklar ve ailelerle manevi bağ kurmanın, doğru kişilere doğru şekilde ulaşmanın büyük önem taşıdığına vurgu yaptığı; bu kapsamda düzenli ev ziyaretleri ve denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade ettiği belirtildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca “Çağıner’le Kesişen Hayatlar” adlı belgeselin tanıtım videosunun izletildiği, katılımcılara söz verilerek duygu ve anıların paylaşıldığı kaydedildi.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı’nın, Ünal Çağıner ve Tangül Çağıner’in insana ve özellikle çocuklara duyduğu sevgi ve sorumluluk anlayışıyla, daha fazla çocuğun ve gencin hayatına umut olmaya devam edeceği kaydedildi.