Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

İsrail'in mahkemenin yargılama yetkisi olduğunu kabul etmesinin

gerekmediğini ifade eden mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydetti.

UCM, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.

Dikkat çeken Deif kararı

Lahey'deki mahkeme, açıklamasında Hamas lideri Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti. İsrail, Deif'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu söylüyor.

58 yaşındaki Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaydı.

İsrail'den ilk tepkiler

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasının UCM için "utanç verici" olduğunu söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ise tutuklama kararlarının "terörizm için bir ödül" olduğunu savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzok da tutuklama emrin "saçma bir karar" olarak nitelendirdi.