“Ulusal tabip birliklerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor”

Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Jacqueline W. Kitulu, güçlü ulusal tabip birliklerinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda düzenlenen “Dünya Tabipler Birliği’ne (WMA) Giriş ve Tabip Birliklerinin Küresel Sağlıktaki Rolü” başlıklı konferansa katılan Kitulu, konferansta tabip birliklerinin önemi ve ortak mücadele gerektiren sağlık sorunlarına dikkat çekti. Konferansa, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ceyhun Birinci ve eski başbakanlardan Sibel Siber de katıldı.

Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Jacqueline W. Kitulu konferans konuşmasında, güçlü ulusal tabip birliklerinin her zamankinden daha önemli olduğunu, çünkü hekimler güçlü ve ortak bir sesle konuştuğunda hastalar ve sağlık sisteminin kazandığını belirtti.

Pek çok sağlık sorununun hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğini, pandemi, antimikrobiyal direnç, iklim değişikliği ya da yapay zekâ gibi konuların küresel sorunlar olduğunu ve ancak küresel iş birliğiyle çözülebileceğini belirten Kitulu, kaliteli sağlık hizmeti için güçlü sağlık sistemi, mesleki özerklik ve güvenli çalışma koşullarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kitulu, etik rehberlik, hekim liderliğinde sağlık hizmeti, sağlıkta hakkaniyet ve sağlığın sosyal belirleyicileriyle mücadelenin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Yapay zekâ ve sağlık alanındaki yeni teknolojilerin güçlü bir etik yönetime ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kitulu, hekimlerin sesini daha güçlü duyurabilmek için uluslararası iş birliklerini geliştirmeye çalıştıklarını da ifade etti.

Kitulu, önemli küresel sağlık sorunları arasında evrensel sağlık kapsayıcılığı, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık çalışanı açığı, antimikrobiyal direnç, bulaşıcı olmayan hastalıklar, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, çatışma ve insani krizlerde sağlık hizmetlerinin korunması, yapay zekâ ve sağlık verilerinin sorumlu kullanımının bulunduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanı açığı

Küresel sağlık çalışanı açığının da ciddi sorunlar arasında bulunduğunu kaydeden Kitulu, "Bazı ülkeler yeterince sağlık çalışanı yetiştiremezken, bazıları deneyimli hekimlerini göç, emeklilik veya tükenmişlik nedeniyle kaybetmektedir.COVID-19 pandemisi bu sorunları daha görünür hale getirmiş ve daha da ağırlaştırmıştır. Bugün hâlâ pek çok sağlık çalışanı yetersiz personel ve sınırlı kaynaklarla yoğun baskı altında çalışmaktadır." dedi.

Tükenmişlik

Tükenmişliğin de sağlık sistemlerinin sorunları arasında olduğunu ifade eden Kitulu, bu durumdan hastaların da zarar gördüğünü bu nedenle sağlık çalışanlarının iyilik hâlini korumak gerektiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi

Ekonomik kaygıların hiçbir zaman klinik kararların temel belirleyicisi haline gelmemesi gerektiğini belirten Kitulu, "Hastalar her zaman tıbbi kararların yalnızca kendi yararları gözetilerek alındığından emin olmalıdır." dedi.

Kitulu, mesleki özerklik konusunda da hekimlerin hastalarının yararı doğrultusunda bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini kaydetti.

Teknoloji, sağlık verileri ve yapay zekâ

Yapay zekâ, elektronik sağlık kayıtları, tele-tıp, giyilebilir teknolojiler ve genomikin, sağlık hizmetlerini dönüşüme zorladığını ifade eden Kitulu, "Bu gelişmeler çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişimi artırmaktadır. Tanıya destek olmaktadır. Bilimsel araştırmaları geliştirmektedir. Sağlık verilerinin daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Pek çok ülkede sağlık çalışanı eksikliğinin azaltılmasına da katkı sağlayabilir." dedi.

Bugünkü sorunların gün geçtikçe ortak sorunlar olmaya başladığını kaydeden Kitulu, "Hekim göçü, antimikrobiyal direnç, iklim değişikliği, yanlış bilgi yayılımı, dijital sağlık ve yapay zekâ ulusal sınırları tanımamaktadır." dedi.

Kitulu şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Tabipler Birliği’nin en büyük güçlerinden biri, hekimlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri bir platform oluşturmasıdır. Her ülkenin paylaşabileceği başarılı uygulamaları ve deneyimleri vardır. Aynı şekilde her ülkenin öğreneceği yeni dersler de vardır. Bölgesel iş birliği ayrıca özel bir önem taşımaktadır. Bazı sorunlar küresel çözümler gerektirir. Bazıları ise benzer koşulları paylaşan komşu ülkelerin birlikte hareket etmesiyle daha etkili şekilde çözülebilir."

Dalkan: "En büyük arzumuz Dünya Tabipler Birliği’nde asil üye olarak hak ettiğimiz yeri almamızdır"

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, Jacqueline W. Kitulu'nun KKTC'yi ziyaretinin tüm Kıbrıslı Türk hekimler adına tarihi bir anlam taşıdığını kaydetti.

Dalkan, yaklaşık bin 400 hekimi temsil eden Birliğin mesleki standartların geliştirilmesi, etik ilkelerin korunması, toplum sağlığının güçlendirilmesi, kaliteli tıp ve uzmanlık eğitimi, demokrasi, adalet, daha iyi bir çevre ve barış içinde Kıbrıs için mücadele verdiklerini kaydetti.

KTTB'nin toplumun vicdanı olmayı, doğru bildiğini söylemeyi, bilimden ayrılmamayı ve halk sağlığını ilke edindiğini kaydeden Dalkan, Dünya Tabipler Birliği’nin savunduğu insan hakları, barış, savaş karşıtlığı, sağlık hakkı, hekimlik mesleğinin bağımsızlığı, etik ilkelerin KKTC'de KTTB'nin yıllardır savunduğu değerler olduğunu söyledi.

Son iki Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na Asil Olmayan Üye olarak katıldıklarını belirten Dalkan, "Bu toplantılarda farklı ülkelerden meslektaşlarımızla aynı masada bulunmak, ortak sorunları tartışmak ve ortak çözümler üretmek bizlere önemli deneyimler kazandırdı." dedi.

KTTB'nin en büyük arzusunun Dünya Tabipler Birliği’nde Asil Üye olarak hak ettiği yeri alması olduğunu kaydeden Dalkan, "Bugün bunun önünde yalnızca tek bir engel bulunmaktadır. Dünya Tabipler Birliği üyelik koşullarındaki tek bir hükmü karşılayamıyoruz. Oysa biz, adada her hekimin yalnızca tek bir tabip birliğine üye olabildiği ayrı bir yapıda faaliyet gösteren ve 1967 yılında kurulan Cyprus Medical Association’dan çok daha önce kurulmuş köklü bir tabip birliğiyiz. İnanıyoruz ki bu tek hükmün gözden geçirilmesi, yalnızca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Dünya Tabipler Birliği’ne katılımının önünü açmayacaktır. Aynı zamanda Dünya Tabipler Birliği’nin de daha kapsayıcı, daha temsil edici adil, eşitlikçi ve gerçekten evrensel bir meslek örgütü olmasına, global dayanışmaya katlı sağlayacaktır." dedi.

Daha nitelikli tıp eğitimi, daha güçlü mesleki özerklik, evrensel etik değerlere bağlılık, hasta haklarına saygı; daha iyi, daha güvenli bir hekimlik, insan haklarını merkeze alan sağlık politikaları, KTTB'nin de üzerinde çalıştığı konular olduğunu belirten Dalkan, şöyle devam etti:

"Bugün dünya sağlık sistemleri çok önemli sınamalarla karşı karşıyadır. Pandemiler, savaşlar, zorunlu göçler, iklim değişikliği, ekonomik krizler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlıkta artan eşitsizlikler ve yapay zeka hepimizi ortak çözümler üretmeye zorlamaktadır. Böyle bir dönemde Dünya Tabipler Birliği’nin liderliği ve önderliği her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü Dünya Tabipler Birliği yalnızca hekimleri temsil eden bir kuruluş değildir; aynı zamanda tıp etiğinin, insan haklarının, hasta haklarını ve evrensel sağlık değerlerinin dünyadaki en güçlü seslerinden biridir"

Dalkan, üyeliği; Dünya Tabipler Birliği’nin etik ilkelerini sağlık sistemine daha güçlü taşımak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek, genç hekimlere yeni fırsatlar sunmak, bilimsel üretimi artırmak, hasta güvenliğini güçlendirmek, evrensel tıp değerlerini ülkede sağlamlaştırmak açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Dalkan, Zitulu'nun ziyaretinin Kıbrıslı Türk hekimler ile dünya hekimleri arasındaki dostluğun ve dayanışmanın daha da güçlenmesine neden olacağına inandığını kaydetti.