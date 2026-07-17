Guterres'in 'bu kez farklı olmalı' yaklaşımı Lefkoşa’da ele alınacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a yapacağı ziyareti olumlu karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk tarafı olarak Guterres'in çabalarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Erhürman, daha önce de BM Genel Sekreteri'nin çabalarını desteklediklerini açıkladıklarını hatırlatarak, Guterres'in bu çerçevede adaya gelme kararı almasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ziyaretin, 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin adaya gelerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle burada görüşecek olması bakımından önem taşıdığını belirten Erhürman, göreve geldikleri günden bu yana birçok konunun Lefkoşa'da ele alınmasının önemine vurgu yaptıklarını, bunun en üst düzeyde BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla planlanmasını doğru bulduklarını söyledi.

Erhürman, görüşmelerde güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra Guterres'in Crans Montana sonrasında dile getirdiği "bu kez farklı olmalı" yaklaşımına ilişkin fikirlerin de değerlendirileceğini ifade etti.

Görüşmelerin hem tarafların birbirini hem de BM'nin tarafların pozisyonlarını daha iyi anlaması, bunları not etmesi ve bundan sonraki çabaların yönünün belirlenmesi açısından anlamlı olacağını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri'nin çabalarına samimiyet ve ciddiyetle katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı.