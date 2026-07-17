UBP MYK'dan "iki seçim birlikte" önerisi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yerel ve erken genel seçimlerin birlikte yapılması yönünde karar üretti, koalisyondaki çatlak adeta genişledi.

Son olarak sözde icraatlar konusunda gerilen ve seçim tarihi konusunda da anlaşmazlıklar yaşayan koalisyonda, DP ve YDP, iki seçimin farklı tarihlerde gerçekleşmesini talep ediyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "üç beş UBP'li vekil istiyor diye iki seçim aynı gün yapılmayacak" demişti.

Koalisyonun diğer ortağı YDP de seçimlerin farklı günlerde yapılması gerektiğini söylemiş, DP ile bu konuda fikir birliği içerisinde olduklarını ifade etmişti.

Öte yandan UBP MYK aynı zamanda seçimlerde uygulanmakta olan karma oy sisteminin kaldırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine ilşkin çalışma başlatılması yönünde de görüş birliğine vardı.

Gözler, karar mekanizması olan Meclise çevrilmiş durumda.