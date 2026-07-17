Billboard krizi koalisyonda çatlağı büyüttü!

Recep DAL

Hükümet ortakları arasında Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçim billboardları nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne Antik Limanı’ndaki iskeleyle ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla, UBP’nin billboard kampanyasına tepki gösterdi.

“Sorunun muhatabı UBP’dir”

YENİDÜZEN muhabirinin, Antik Liman’da yapılan iskeleyle ilgili sorusunu yanıtlayan Arıklı, “UBP, billboardlarda Antik Limanı tek başına kendileri yenilediklerini söylüyor. O yüzden sorunun muhatabı UBP’dir. Dolayısıyla bu iskeleyle ilgili sorunu UBP’ye sormanda büyük fayda var” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın bu açıklaması, hükümet ortakları arasında billboardlar üzerinden başlayan krizin yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

Billboardlar tartışmanın merkezinde

Tartışmanın odağında, UBP’nin seçim çalışmaları kapsamında kente astığı ve hükümetin icraatlarını yalnızca kendi hanesine yazdığı billboardlar yer alıyor. Bu afişlerde, hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yer verilmezken, kamuoyunda tüm icraatların UBP tarafından tek başına gerçekleştirildiği yönünde bir algı oluşturulduğu eleştirileri yapılıyor.

En fazla tepki çeken billboardlardan biri ise Girne Antik Limanı’nın restorasyonuna ilişkin oldu. Söz konusu afişte, “UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor. Girne Antik Limanı’nı yarım asır sonra yeniledik” ifadeleri kullanıldı.

Koalisyondaki gerilim görünür oldu

Billboardların yayımlanmasının ardından hem DP hem de YDP, genel sekreterleri aracılığıyla UBP’ye tepki göstermişti. Arıklı’nın son açıklaması ise tartışmayı bir adım daha ileri taşıyarak, koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılığını kamuoyu önünde bir kez daha görünür hale getirdi.