"Kıbrıs sorununun çözümü bölgede kalıcı barışın anahtarıdır"

CTP Milletvekili Fikri Toros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz'da gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinin, uluslararası toplumun çözüm sürecine verdiği önemin ve Guterres'in sürece yönelik kararlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toros, ziyaretin uluslararası toplumun Kıbrıs'ta çözüm sürecine verdiği önemin ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu sürece yönelik kişisel kararlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bölgesel gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümünü daha da önemli hale getirdiğini belirten Toros, kapsamlı bir çözümün yalnızca Kıbrıs'ın geleceği açısından değil, Avrupa ve Doğu Akdeniz'de güvenlik, enerji arz güvenliği ve ortak refah odaklı iş birliği bakımından da stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümünün Ada'da ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olduğunu vurgulayan Toros, bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için BM Genel Sekreteri'nin öncülüğü, ilgili uluslararası aktörlerin desteği ve en önemlisi Kıbrıslı liderlerin siyasi sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin gerekli olduğunu belirtti.