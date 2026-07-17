Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği Başkanı ve Girne Antik Liman Özerk Kurulu Üyesi Faik Gencer, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Girne Antik Limanı’ndaki tahta iskeleyle ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından yayın yapan Gencer, Arıklı’nın YENİDÜZEN’e verdiği, “Billboardlarda Antik Liman’ın reklamını yapan UBP’dir. O yüzden burayla ilgili sorunun muhatabı UBP’dir” sözlerini eleştirerek, “Ne güzel bir memleket be. O zaman o makamda niye oturuyorsun?” ifadelerini kullandı.

"Beni ilgilendiren limanın geldiği durum"

Gencer, paylaşımında UBP’nin seçim kampanyası döneminde Girne Antik Liman için hazırladığı “Girne Antik Limanı yarım asırda yeniledik” yazılı billboardlara da dikkat çekti. Limandaki mevcut durumu çektiği video ile gözler önüne seren Gencer, tartışmanın siyasi boyutundan çok yaşanan sorunlarla ilgilendiğini vurgulayarak, “Kime aittir veya kim yapıyor, beni ilgilendirmiyor. Benim ilgilendiğim kısım limanın geldiği durumdur. Dört yıl önce buralarda rıhtım vardı. Şimdi ne hale geldi” dedi.

Balıkçıların yaşadığı zorlukları da gösterdi

Videoda, “yenileneceği” gerekçesiyle kaldırılan rıhtımın ardından bölgede çalışan balıkçıların yaşadığı güçlükler de yer aldı. Gencer, işi gereği her gün teknesine ulaşmak zorunda kalan balıkçı Fatih Yaylacı’nın, demir parçalarının üzerinden yürümek zorunda kaldığını gösterdi.

Mağduriyet yaşayan yurttaşlar yorumlarda buluştu

Fatih Yaylacı da bahse konu yayının altına yaptığı yorumda, eşinin kısa süre önce aynı bölgede düşerek yaralandığını belirtti. Yaylacı, eşinin ayağındaki yaralanmayı gösteren fotoğrafı da yorumuna ekledi.

Benzer bir mağduriyet yaşayan Hasan Bahçe isimli yurttaş da paylaşımın altına yaptığı yorumda, oğlunun limandaki çürük tahtalara basması sonucu yaralandığını, neredeyse düşerek bacağını kıracağını ifade etti. Ardından konuyla ilgili fotoğraf gönderildi.

Paylaşım ve vatandaşların yorumları, Girne Antik Liman’daki güvenlik sorunları ile altyapı eksikliklerini bir kez daha gündeme taşıdı.