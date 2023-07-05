Ulukışla’da yangın
Ulukışla ağıllar bölgesinde, Mikail Cankurt’a ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 42 rulo arpa sanosu ve 40 rulo kalem balyası yandı.
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Ulukışla ağıllar bölgesinde, Mikail Cankurt’a ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 42 rulo arpa sanosu ve 40 rulo kalem balyası yandı.
Dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Foto: Arşiv
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