Uluhan Oto Galeri'nin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı!

Uluhan Oto Galeri’nin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayda kullanılan silahı temin eden ve meselede suç ortağı olarak aranmakta olan şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için bir eve yerleştirilmesini sağladığı tespit edilen M.D. ile konu şahsa kalacak yer sağladığı tespit edilen G.B.Ş tutuklandı.

Açıklama şu şekilde:

“06.01.2026 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeride çalışan iki şahsın tabanca ile vurulması olayında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.A.(E-40), F.Y.(E-30), E.Y.(E-29) ve A.Y.(E-49) de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.B.E.(E-31), A.D.(E-49) ve E.Y.(E-29) ile olayda kullanılan motosikleti temin eden ve suç ortağı olan şahsı, cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için ikametgahlarında barındırdıkları tespit edilen B.G.(E-41), A.C.G.(E-23) ve H.K.(E-37) de tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayda kullanılan silahı temin eden ve meselede suç ortağı olarak aranmakta olan şahsın cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için bir eve yerleştirilmesini sağladığı tespit edilen M.D.(E-21) ile konu şahsa kalacak yer sağladığı tespit edilen G.B.Ş.(E-30) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri, 6 Ocak 2026 tarihinde 16 yaşındaki A.K. tarafından kurşunlanmış ve iki çalışan yaralanmıştı.

Ülkede infial yaratan olayla ilgili bugüne kadar birçok kişi tutuklanmış, mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Son olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.K., olayda kullanılmak üzere tabanca, mermi ve motor kaskı temin ettiği tespit edilen F.Y. ve yine olayda kullanılan motorla bağlantısı olan E.Y., 23 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yeniden hakim karşına çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere 70 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar vermişti.