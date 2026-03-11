“Eski yapının yeni peyzajı olmayacağız”

Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Cumhurbaşkanlığı tarafından iletilen Gençlik Teknik Komitesi’ne katılım teklifinin Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi tarafından oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. Özbilgehan, mevcut komitenin liyakat ve temsil ilkelerinden uzak şekilde oluşturulduğunu savunarak, “Biz bu yapının yeni peyzajı olmayı reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Özbilgehan, Kıbrıslı Türk gençliğinin ulusal temsilcisi ve çatı örgütü olduğunu belirttiği Gençlik Federasyonunun kuruluşundan bu yana gençlerin karar alma süreçlerine etkin, liyakate dayalı ve kapsayıcı biçimde katılımını savunduğunu kaydetti.

Gençlik politikalarının dar çevrelerin tercihleriyle değil; geniş temsil, kurumsal katılım ve liyakat ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini ifade eden Özbilgehan, gençliği ilgilendiren kurumsal mekanizmaların kapsayıcı ve temsil gücü yüksek bir anlayışla oluşturulmasının önemini sürekli dile getirdiklerini söyledi.

Özbilgehan, gençlikten sorumlu bakanlıkla iş birliği içinde oluşturulan Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu ile ulusal gençlik politikaları konusunda diyalog yolunun açıldığını ve bunun önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

“Teknik komitelerde değişiklik yapılmadı”

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Tufan Erhürman ve ekibi tarafından liyakat, şeffaflık ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı konularında güçlü vurgular yapıldığını anımsatan Özbilgehan, bu söylemlerin gençliğin kamu politikalarının merkezinde yer alacağı yönünde beklenti yarattığını ifade etti.

Özbilgehan, Cumhurbaşkanı’nın göreve gelmesinin ardından geçen aylarda teknik komitelerin liyakat temelinde yeniden düzenlenmesine yönelik herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi. Demokratik geçiş teamülleri gereği koordinasyon için öngörülen yüz günlük sürenin dolmasının ardından bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Özbilgehan, mart ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı tarafından Gençlik Federasyonu ile temas kurulduğunu ve mevcut Gençlik Teknik Komitesinde Kıbrıslı Türk üyelerden iki kişinin ayrılacağının bildirildiğini aktardı.

Boşalan yerlerden birinin Gençlik Federasyonu Genel Başkanı veya federasyonun belirleyeceği bir temsilci tarafından doldurulmasının istendiğini belirten Özbilgehan, bunun üzerine Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi’nin acil olarak toplandığını ve yapılan değerlendirme sonucunda teklifin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

“Mesele koltuk değil ilke meselesi”

Mevcut komitenin kuruluş sürecinde liyakat ve temsil ilkelerinden uzak şekilde oluşturulduğunu kaydeden Özbilgehan, yapılması gerekenin sınırlı değişiklikler değil yapının bütünüyle yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade etti.

“Mesele bir koltuk veya sıfat meselesi değil, bir ilke meselesidir” diyen Özbilgehan, gençliğin ilkelerinden taviz vermeyeceğini ifade etti.

Özbilgehan ayrıca, yaklaşık bir yıllık süreçte söz konusu komitenin Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gençliğine yönelik somut bir çalışmaya imza atmadığını söyledi. Komitenin faaliyetlerinin büyük ölçüde Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların imkânlarıyla gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretleriyle sınırlı kaldığını ifade etti.

Gençlik çalışmalarının teknik bir alan olduğunu vurgulayan Özbilgehan, bu alanda uzun yıllardır çalışan, saha deneyimi bulunan ve uluslararası ağlara sahip çok sayıda liyakatli kişinin bulunduğunu ancak bazı kişilerin geçmişte çeşitli tercihler nedeniyle komite dışında bırakıldığını sözlerine ekledi.

“Yanlış temeller üzerine kurulu yapı”

Açıklamasında liyakat kavramına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özbilgehan, gençlik çalışmalarında liyakatin saha deneyimi, gençlik örgütleriyle organik ilişki, uluslararası ağlarla temas kurabilme kapasitesi ve temsil gücü gibi unsurları içerdiğini belirtti.

Ortaya çıkan tablonun liyakat ve temsil ilkelerinin göz ardı edildiğini gösterdiğini ifade eden Özbilgehan, “Temeli yanlış atılmış bir yapının üzerine kat çıkmak ya da peyzajını değiştirmek temel hatayı ortadan kaldırmaz. Biz bu yapının yeni peyzajı olmayı reddediyoruz” dedi.

Özbilgehan, açıklamasının sonunda Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi’nin mevcut koşullar altında Gençlik Teknik Komitesi’ne katılım teklifini oy birliğiyle reddettiğini ve kararın ilgili mercilere iletildiğini bildirdi.