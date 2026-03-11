CTP; BKP'yi kabul etti, güncel gelişmeler ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum ile güncel gelişmeler ele alındı. Oldukça verimli bir ortamda gerçekleşen görüşmede taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ülkedeki mevcut sorunlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekili Sami Özuslu ile MYK üyesi Koral Aşam eşlik etti.