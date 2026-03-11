Gönyeli-Alayköy Belediyesi, KUŞKOR ile doğa dostu iş birliği protokolü imzalandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ile doğa dostu iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, imzalanan protokol kapsamında belirlenen noktalara 50 baykuş yuvası yerleştirileceğini belirterek, bu çalışma ile zararlı kemirgenlerle biyolojik mücadelenin güçlendirileceğini ifade etti.

Amcaoğlu ayrıca, bölgedeki Yeşil Okullar çerçevesinde çocuklara doğa, kuşlar ve ekosistem üzerine eğitim verileceğini de belirtti.

Bu çalışmanın çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını ve çocuklarda doğa bilincinin gelişmesine yardımcı olacağını söyleyen Amcaoğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

Hüseyin Amcaoğlu, iş birliğinin hayata geçmesine katkı koyan KUŞKOR Başkanı Damla Beton ve yönetim kurulu üyelerine, belediyenin çevre danışmanı Şerife Gündüz’e, Belediye Sağlık Şube Amiri Veteriner Hekim Hüseyin Menderes’e, sürece katkı koyan Meclis Üyesi Alev Alp’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy’de sürdürülebilir ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.