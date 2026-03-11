Tahran "bizim değil" dedi, Ankara çıkış noktasını belirledi: Olayın arkasında 'Mozaik Savunma' var

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı. Benzer bir temas yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını isterken, İranlı mevkidaşı, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi. Bu açıklamalara karşın güvenlik kaynakları, İran’dan ateşlenen ikinci füzenin de birincisi ile aynı menzili taşıdığını, her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğunu ve Tahran’ın doğusundaki bir alandan ateşlendiğini kaydetti.

'Mozaik savunma' uygulandı

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; söz konusu durumun İran’daki “Mozaik Savunma” sisteminden kaynaklandığına dikkati çeken kaynaklar, ABD ve İsrail’in saldırıların ilk günlerinde merkezi sistemi çökerttiğini böyle bir durumda da saldırı öncesindeki yönetim tarafından verilen kararların uygulamaya geçirildiğine işaret ediyor. Savunmada ülkenin 7-8 parçaya bölündüğünü, eski yönetime bir şey olması durumunda başta verilen emirlerin uygulanmaya devam edeceği kararlarının alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’yi hedef alan bölgedeki komutanın eski emirleri uygulaması sebebiyle böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğine, çok detaylı inceleme yapıldığına vurgu yapıyor. İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de bulunan NATO’ya tahsisli ABD gemisinden atılan önleme füzesi ile vurulduğunu kaydeden kaynaklar, menzilinin birinci füze ile aynı ve 1.200 kilometre olduğunu belirtti.

Son iki hafta içinde İran topraklarından Türkiye hava sahasına yönelen ve havada imha edilen iki füze üzerine Ankara, Tahran yönetimini en üst düzeyde uyardı. İran tarafı füzelerin kaynağının kendileri olmadığını belirtse de İran’dan Türkiye’ye atılan her iki füzenin de çıkış noktasının aynı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, ateşlemenin Tahran’ın doğusunda bir alandan yapıldığını bildirdi.

3. Füze ateşlenirse ne olacak?

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara mevcut çatışma ortamı ve içerideki mozaik sistem sebebiyle temkinli yaklaşıyor. Türkiye’nin provokasyonlara gelmediğine işaret eden güvenlik kaynakları, savaşın sıçramaması, genişlememesi, İran’ın bölünmemesinin Ankara’nın temel hedefleri arasında olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerini de bu kapsamda ele aldığına dikkati çeken kaynaklar, yeni cepheler açılmaması için hem bölge ülkeleri ile hem Azerbaycan ile görüşmeler yürütüldüğünün altını çiziyor.

Öte yandan İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynakları, Ankara’yı savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoda yer alınmayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı tutum ile caydırıcılığın devrede olacağını, saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarına olacak bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.