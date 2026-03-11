“Değişimin başlangıcı olarak kabul ettik”

CTP Gençlik Örgütü, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ne ilişkin alınan kararları ve yapılan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirterek, komitenin mevcut yapısına yönelik eleştirilerinin sürdüğünü açıkladı.

Yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmeden önce ve seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Gençlik Masası’nda, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ni tüm gençliği kapsayacak bir yapıya dönüştürme iradesini ortaya koyduğunun ifade edildiği kaydedildi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen temsilci davetinin “değişimin bir başlangıcı” olarak değerlendirildiği ve kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yapılan görüşme sonrasında, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin yeniden yapılandırılması sürecinin Gençlik Masası’nda en kısa zamanda ele alınacağının teyit edildiği aktarıldı.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında, “Dün, bugün ve yarın liyakati esas almayı ilke edindik. Aksi durumda olan hiçbir yapıyı meşrulaştırma amacı içerisinde olmadık ve olmayacağız” ifadelerine yer verildi.