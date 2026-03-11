“Karşılıklı füzeler Kıbrıs’ı hedef haline getirdi, bu nedenle F-16’lar konuşlandırıldı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede son dönemde yaşananların KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını kaydetti.

Bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını belirterek, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heytini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetinde KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Üyeleri CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve YDP Milletvekili Talip Atalay yer aldı.

TBMM’de yer alan görüşmede Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heytine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da eşlik etti.

“Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını kaydeden Kurtulmuş, bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyledi. Bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkını yok sayan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası platformlarda gündemde tutulmasının önemli olduğunu söyledi.