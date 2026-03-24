Uluçay: “Savaşın etkileri raflara yansıyor, acil ve orta vadeli tedbir şart”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, konuşmasında, yaşanan savaşın yansımalarının raf fiyatlarında görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu kapsamda tedbir alınmasının önemini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve az sayıda tankerin geçişine izin verilmesiyle petrol sevkiyatının sekteye uğramasının uzaktaki ülkeleri de etkilemeye başladığını kaydeden Uluçay, alınacak tedbirlerin gelecek altı ay-bir yıllık süreci içermesi gerektiğini belirtti.

Özellikle turizm gibi sektörlerde 2027 yılını da kapsayacak şekilde planlamaların yapılması gerektiğini ifade eden Uluçay, bayram sezonunda turizmdeki durgunluğa dikkat çekti; somut adımların atılmadığı takdirde gelecek yaz sezonunda olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Türk turistlerin de tatil planlarının savaştan dolayı başka yerlere kaymaya başladığını kaydeden Uluçay, bunu fırsata çevirerek Türk turistlerin KKTC’yi tercih etmesinin sağlanabileceğini belirtti; teşvik programlarının yapılması önerisinde bulundu. Uluçay, KKTC’nin gelir elde edebileceği alanın turizm alanı olduğunun altını çizdi; turizmcilerin taleplerini sıraladı.

Geçen hafta petroldeki fiyat artışının frenlenmesi için Uluslararası Enerji Ajansı’na bağlı ülkelerin petrol rezervlerini piyasaya sunma kararı aldığını anımsatan, dün de ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları beş günlüğüne durduracağı yönündeki açıklamasıyla petrolün 93 dolara düştüğünü hatırlatan Uluçay, ancak bugün yine fiyatın 100’ün üstüne çıktığına işaret etti. Petrol tedarikinde belirsizliklerin devam ettiğini Uluçay, ülkedeki fiyat düzenlemelerinin de bundan etkilendiğini kaydetti.

Avrupa Birliği başta olmak üzere ülkelerin aldığı tedbirlere değinen Milletvekili Uluçay, Avrupa Birliği’nin, Euro cinsinden ödeme yapmayı kolaylaştıran SEPA (Single Euro Payments Area) sistemine girmesi için Türkiye’ye de bir teklifte bulunduğunu duyurduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’taki uygulamalar hakkında da konuşan Uluçay, bir program dahilinde açılımlar yapılması ve sürecin takip edilmesi gerektiğini ifade etti; savaşın sona ermesi durumunda bile ekonomi üzerinde etkilerin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.