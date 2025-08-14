Uluçay: “Hedefimiz su sıkıntısını hızla gidermek”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde yaşanan su dağıtım sorunlarının Mağusa’da da etkili olduğunu belirterek, özellikle şebekenin uç noktaları ve yüksek kesimlere de su ulaştırılabilmesi için zaman zaman bazı bölgelerde aralıklı su kesintileri yapıldığını söyledi.

Başkan Uluçay, “Uzun süren su kesintilerinin ardından bölgeye su verilse bile bazı sayaçlarda teknik problemler yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızın suyun gelip gelmediğini kontrol etmelerinde yarar var” dedi.

Sorunun etkilerini hafifletmek amacıyla su tankerleriyle belirli bölgelere takviye yaptıklarını ifade eden Uluçay, “Bugün itibariyle şehrimizin yüzde 90’ından fazlasına yeterli su veriyoruz. Kalan bölgelere de en kısa sürede su ulaştırabilmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.

Uluçay, öngörülmeyen bir aksilik yaşanmaması halinde 15 Ağustos Cuma gününe kadar Gazimağusa’nın tamamına su verilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, “Hedefimiz, kentimizdeki su sıkıntısını en kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak” ifadelerini kullandı.