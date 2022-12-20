Uluçay: Gelir ve giderlerimizi düzenli periyotlarla yayınlayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin gelir ve giderlerini düzenli periyotlarla, halkın da anlayabileceği şekilde yayınlayacaklarını söyledi.

Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni, Gazimağusa Limanı’nı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ve bazı okulları ziyaret etti.

CTP adayları; sağlık çalışanları, kamu görevlileri, liman işçileri, gümrükçüler, liman acenteleri, öğretmenler, eğitim emekçileri, öğretim görevlileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adaylar, ziyaretleri sırasında kentte karşılaşılan sorunları dinledi, çözüm önerilerini ve Mağusa’yı iyileştirecek projelerini anlattı.

Ziyaretler sırasında, Dr. Süleyman Uluçay’a güvendiklerini ve tam destek verdiklerini ifade eden vatandaşlar, Uluçay’ın seçimi açık ara farkla kazanacağına inandıklarına vurgu yaptı.

“HALKIMIZA KARŞI HER ZAMAN ŞEFFAF OLACAĞIZ”

Dr. Süleyman Uluçay, belediyenin parasının tüm Mağusalının parası olduğuna vurgu yaptı ve “Bu paranın hesabını belli periyotlarda yılda en az 2 kez olmak üzere, halkın da anlayabileceği şekilde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Belediyenin gelir ve giderlerini, hem sosyal medya üzerinden hem de belediye binasında uygun bir noktada görünür bir şekilde yayınlayacaklarını kaydeden Uluçay, halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olacaklarına vurgu yaptı.