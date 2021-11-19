“Ülkeye yasadışı girdiği çıkış yaparken tespit edildi”

Ülkede yasal girişi bulunmayan ancak yasal olarak çıkış yapmak isterken ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı M. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı M. K.’nin 15 Kasım 2021 tarihinde Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasından güneye geçmek için giden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye herhangi bir yasal limandan girişinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının pasaportunu, erkek arkadaşına verdiğini, erkek arkadaşının ise bir avukata verdiğini beyan etmesi üzerine polis bu hususta da araştırma başlattığını anlattı. Polis, aynı gün zanlının suçüstü tutuklandığını, alınması gereken ifadeler ve zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine geliş amacının araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.