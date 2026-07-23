Lefkoşa42 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ülkeye kaçak yollardan giren ve aranan 3 kişi tutuklandı
Ülkeye kaçak yollardan giren ve aranan 3 kişi tutuklandı

Ülkeye kaçak yollardan giren ve aranan 3 kişi tutuklandı

Dipkarpaz’dan ülkeye kaçak giren ve aranan 3 kişi daha Sipahi köyü yakınlarında tespit edilerek tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

A+A-

Dipkarpaz’dan ülkeye kaçak giren ve aranan 3 kişi daha Sipahi köyü yakınlarında tespit edilerek tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 21-22 Temmuz tarihlerinde Dipkarpaz’ın Sigaes bölgesindeki onaylanmamış bir limandan ülkeye kanunsuz giriş yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün de ülkeye kaçak yollardan giren ve kaçaklara yardım ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanmıştı.

Bu haber toplam 192 defa okunmuştur