Lefkoşa-Girne ana yolunda araç, Boğaziçi'nde arazi yangını

Lefkoşa-Girne ana yolunda bir araçta, Boğaziçi'nde ise bir arazide çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah 09.00 sıralarında Lefkoşa-Girne ana yolu, St. Hilarion Kavşağı yakınlarında seyir halindeki NG 681 plakalı araç alev aldı.

Aracın, patlayan ön lastiğinin yola sürtündüğü, aşırı ısınma kaynaklı yangının araçta maddi hasara neden olduğu açıklandı.

150 dönümlük arazideki anızlarla balyalar yandı

Boğaziçi mezarlık bölgesindeki bir arazide bugün saat 11.00 sıralarında çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük alandaki anızlarla 100 adet kare ve 30 adet rulo balya zarar gördü.

Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleriyle bölge halkının müdahalesiyle söndürüldü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.