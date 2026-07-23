“Guterres’in ziyaretini mutlulukla karşılıyoruz”

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (KTTM), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu ile şahsen ilgilenmesini ve bu nedenle adayı ziyaret edecek olmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını bildirdi.

Londra'da faaliyet gösteren KTTM’nin Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu tarihi olayın ve oluşturduğu ciddiyetin farkındayız. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi olarak Sayın Guterres'in barış ve federal çözüm çabalarını içtenlikle desteklediğimizi bildirir, Genel Sekreter’e çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.