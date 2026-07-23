Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede öncelikle vergi adaletinin sağlanması, piyasa denetimlerinin artırılması ve Narh Yasası'nın uygulanması gerektiğini belirterek, asgari ücretin artık bir başlangıç maaşı değil, geçim ücreti haline geldiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Web TV'de Ahmet Kaptan'ın sorularını yanıtlayan Serdaroğlu, Serdaroğlu, hayat pahalılığıyla mücadelenin sendikaların değil hükümetin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, enflasyonun düşmesi için üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade etti.

"Vergi adaleti yok"

Vergi sistemini sert sözlerle eleştiren Serdaroğlu, kamuda çalışan bir emekçinin bazı büyük iş insanlarından daha fazla vergi ödediğini savunarak bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. "Bugün Orman Dairesi'nde çalışan bir kardeşim, yılda hatırı sayılır bir iş insanından daha fazla vergi ödüyorsa böyle bir vergi sistemi olamaz" diyen Serdaroğlu, muhasebe sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Şirket giderleri üzerinden yapılan usulsüz vergi avantajlarına da dikkat çeken Serdaroğlu, araç ve benzeri kişisel harcamaların şirket gideri gösterilerek vergiden düşülmesinin önüne geçilmesini istedi.



"Asgari ücret başlangıç değil, geçim ücretidir"

"Asgari ücret başlangıç ücretidir" söylemini hatırlatan Serdaroğlu, KKTC'de asgari ücretin artık bir başlangıç maaşı değil, geçim ücreti haline geldiğini söyledi.

Bunun sorumlusunun asgari ücretle çalışanlar olmadığını ifade eden Serdaroğlu, gelmiş geçmiş yanlış yönetimlerin ve uygulamaların ülkeyi bu noktaya getirdiğini kaydetti. Serdaroğlu, sendika olarak yalnızca hayat pahalılığı karşısında çalışanların kaybettiği alım gücünü korumaya çalıştıklarını vurguladı.



"Piyasayı sendikalar değil, hükümet ucuzlatır"

Hayat pahalılığı oranında artış talep ettiklerini belirten Serdaroğlu, bunun ekonomiyi batıracağı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

İşverenlerin "Maliyetleri zamlarla yansıtırım" söylemini eleştiren Serdaroğlu, "Neye göre fiyat artırıyorsun? Bunu denetleyen var mı?" diye sordu. Piyasanın ucuzlatılmasının sendikaların görevi olmadığını dile getiren Serdaroğlu, "Piyasayı Hür-İş Federasyonu ucuzlatamaz. Bunu yapacak olan hükümettir. Denetim yapacak, gerekli icraatları ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.



"Narh yasası devreye girmeli"

Başbakanla gerçekleştirdikleri görüşmenin de bu nedenle yapıldığını belirten Serdaroğlu, denetimlerin artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Seçim süreci nedeniyle piyasa denetimlerinin geri plana atılmaması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, fırsatçılığın önüne geçilmesi için özellikle temel gıda ve temel temizlik ürünlerinde Narh Yasası'nın uygulanmasını istedi. "Denetimlerde etkisiz kalınacaksa Narh Yasası'nı devreye sokacaksınız. Temel gıda ve temizlik ürünlerine narh koyacaksınız" dedi.



"Mücadeleyle müzakereyi birlikte yürütüyoruz"

Başbakanı ziyaret etmeleri nedeniyle yapılan eleştirileri de değerlendiren Serdaroğlu, bunun farklı anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını söyledi.

"Mücadele eden biri Başbakanı ziyaret edemez diye bir anlayış olamaz" diyen Serdaroğlu, sendikaların görevinin hem mücadele etmek hem de müzakere yürütmek olduğunu belirtti. "Biz fanatik bir siyasi parti değiliz. Biz sendikayız. Tarafız, emeğin ve emekçinin tarafıyız" ifadelerini kullandı.



"Üretmeden enflasyon düşmez"

Serdaroğlu, üretim ekonomisinin önemine dikkat çeken Serdaroğlu, sanayinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. "Ne kadar üretir, ne kadar dışa bağımlılığımızı azaltırsak enflasyon da o kadar düşer" diyen Serdaroğlu, yanlış politikaları sürdürenlerin yeniden seçilmesini eleştirerek, toplumun artık gerçek sorunlara odaklanması gerektiğini ifade etti.