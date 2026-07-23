DAÜ COMPSAC'a üç çalışma sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından düzenlenen Bilgisayar Yazılımı ve Uygulamaları Konferansı'na (COMPSAC) üç projeyle katıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, yapay zeka içerikli çalışmaların sunulduğu konferans, Madrid Politeknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Şikayetlerin ayrıştırılması sistemi

Çalışmalardan biri Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle hazırlandı. Sistem, belediyeye gelen şikayetleri temizlik, su, kanalizasyon, sağlık, park ve bahçeler, zabıta, imar ve bayındırlık gibi sınıflara ayırdı.

Yapay zeka temelli sistemle şikâyet ve taleplerin daha hızlı, doğru ve düzenli biçimde ilgili birimlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Akıllı yoklama sistemi

Konferansta sunulan ikinci çalışmada yapay zekâ, yüz tanıma ve sahteciliği önleme teknolojilerinden yararlanıldı. Sınıfta yoklama yapabilen ve birden fazla öğrenciyi tanıyabilen sistem, zaman kaybı, insan hataları ve öğrencilerin birbirlerinin yerine yoklama vermesi gibi sorunlara çözüm olarak geliştirildi.

Turizmde yorumları analiz eden sistem

Sunulan üçüncü çalışmada da dil modelleri kullanılarak, adanın kuzeyindeki ve güneyindeki 30 otele ait toplam 56 bin 790 müşteri yorumu analiz edildi.

Misafir görüşleri, konum, yemek, hizmet, temizlik, odalar, tesis olanakları, fiyat-performans ve atmosfer gibi başlıklar altında detaylı şekilde incelendi. Sistemin insan değerlendirmeleriyle yüzde 91 oranında uyum gösterdiği belirtildi.