LTB sanat eseri yarışması düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki kamusal alan için sanat eseri yarışması düzenliyor.

Lefkoşa için özgün bir heykel veya plastik sanat eseri yaratılması kentin kamusal mekanına kalıcı bir değer katılması hedefiyle düzenlenen "Üretimin İzleri: Simgesel Sanat Eseri Yarışması"na bugün başlayan başvurular 21 Eylül’e kadar devam edecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 28 Eylül’de başvurular LTB'ye teslim edilecek ve 30 Eylül’de sonuçlar kamuoyuna açıklanacak.

Jüri

Proje yarışmasının jürisinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı (Jüri Başkanı), Ferdiye Sav(Peyzaj Mimarı, LTB Teknik İşler & Kentsel Tasarım Komite Başkanı), Zehra Şonya (Sanatçı, DAÜ Sanat Koordinatörü), Pınar Yeşilada (Sanatçı) ve Banu Tevfikler Çavuşoğlu (İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı) yer alıyor.

Yarışmanın danışman jürisi Dervişe Ener (LTB Müdür Muavini), Hüseyin Çakır (LTB Altyapı ve Kültür Varlıkları Şubesi), Emine Özçınar Karınca (LTB Park Bahçeler Şubesi) ve Eliz Mağracı’dan (LTB Trafik Komite Başkanı) oluşuyor.

Gizem Caner (LTB İmar Şubesi) de yarışmanın raportörü olarak görev yapacak.

Yarışma için kolokyum açılışı 2 Ekim’de yapılacak ve projenin uygulanması 1 Mart 2027'de eserin kamusal alana yerleştirilmesiyle tamamlanacak.

Katılım

Yarışma, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan veya çalışan, yerli ve yabancı uyruklu sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar ve ilgili disiplinlerden profesyonellerin katılımına açık olacak. Yarışmaya ilişkin teknik şartname, başvuru formu ve diğer ayrıntılara “https://www.lefkosabelediyesi.org/uretiminizleri” linkinden ulaşılabilecek.