"Toplum geçim derdine çözüm üreten bir yönetim istiyor"

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hayat pahalılığı, dövizdeki yükseliş ve peş peşe gelen zamlar nedeniyle vatandaşın alım gücünün hızla eridiğini belirterek, toplumun ekonomik rahatlama kadar siyasette de güven veren, liyakatli ve uzun vadeli çözümler üreten bir yönetim anlayışı beklediğini söyledi. Atan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmesinde CTP'nin kamuoyu algısında birinci parti görünümünü koruduğunu, UBP'nin ise yeniden toparlanma sürecine girdiğini ifade ederek, seçim sonuçlarında aday profillerinin belirleyici olacağını dile getirdi.

Atan, Hakikat Genel Yayın Yönetmeni Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı.

"Asgari ücret artışı zamlarla kısa sürede eriyor"

Atan, özellikle asgari ücret belirleme süreçlerinde yaşanan gelişmelerin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını belirterek, daha asgari ücret açıklanmadan birçok ürün ve hizmete zam yapılmasının, açıklandıktan hemen sonra ise yeni fiyat artışlarının peş peşe gelmesinin, ücret artışlarını kısa sürede etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Hayat pahalılığı karşısında yapılan düzenlemelerin vatandaşın günlük yaşamına yeterince yansımadığını ifade eden Atan, son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin de piyasaya doğrudan zam olarak yansıdığını, bunun da temel tüketim ürünlerinden kiralara kadar birçok alanda vatandaşın alım gücünü daha da zayıflattığını kaydetti.

"Vatandaş güven veren ve uzun vadeli politikalar bekliyor"

Toplumda ekonomik belirsizliğin yanı sıra geleceğe ilişkin umutların da azaldığını dile getiren Atan, vatandaşın yaşadığı sıkıntıların yalnızca ekonomik olmadığını, aynı zamanda siyasete olan güvenin de önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

"Siyasi kararlar ekonomiyi, ekonomi ise vatandaşın yaşam standardını doğrudan belirlemektedir" diyen Atan, bu nedenle toplumun artık günü kurtaran değil, uzun vadeli çözümler üreten, güven veren ve istikrar sağlayan politikalar beklediğini ifade etti.

Vatandaşın siyaset kurumunda bir yenilenme ve değişim beklentisi içerisinde olduğuna dikkat çeken Atan, toplumun yalnızca söylemlere değil, ortaya konulacak vizyona, liyakate ve güven veren kadrolara bakacağını vurguladı.

"CTP birinci parti görünümünü koruyor"

Siyasi partilerin seçim hazırlıklarını hızlandırdığının kamuoyunda açık şekilde görüldüğünü belirten Atan, mevcut tabloya bakıldığında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kamuoyu algısında birinci parti görünümünü koruduğunu, seçim sürecinde ortaya koyacağı politikaların ve toplumla kuracağı ilişkinin milletvekili sayısına nasıl yansıyacağının ise zamanla netleşeceğini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi'nin ise bir süre önce kamuoyunda yaşadığı olumsuz tablonun ardından son dönemde yeniden bir hareketlenme ve toparlanma sürecine girdiğinin gözlemlendiğini belirten Atan, seçim atmosferinin ilerleyen dönemde daha da belirginleşeceğini söyledi.

"Seçimde aday profilleri belirleyici olacak"

Diğer siyasi partilerin başarısının ise yalnızca açıklayacakları projelerle değil, aday gösterecekleri isimlerle de doğrudan bağlantılı olacağını ifade eden Atan, halkın bu seçimde parti kadar aday profillerini de dikkatle değerlendireceğini belirtti.

Atan, "Topluma mal olmuş, dürüstlüğüyle güven veren, liyakat sahibi, memleket sevgisini her şeyin üzerinde tutan isimler seçmenin en önemli değerlendirme kriterlerinden biri olacaktır. Partilerin seçim performansını da büyük ölçüde bu tercihleri belirleyecektir. Hangi partinin barajı aşacağı ya da aşamayacağı, toplumun karşısına çıkaracağı kadroların niteliğiyle yakından bağlantılı olacaktır." dedi.

"Toplum geçim derdine çözüm üreten bir yönetim istiyor"

Açıklamasının sonunda ekonomik sorunların çözümünün günübirlik uygulamalarla değil, güçlü ekonomi politikaları, üretimi teşvik eden adımlar ve toplumun tüm kesimlerini önceleyen sosyal politikalarla mümkün olacağını vurgulayan Metin Atan, vatandaşın beklentisinin net olduğunu belirterek, "Toplum artık geçim derdine çözüm üreten, güven veren ve geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak bir yönetim anlayışı görmek istiyor." ifadelerini kullandı.