Ülkeye girişte çok sayıda ‘cinsel gücü artırıcı’ ilaçla yakalandı

Ülkeye giriş yaptığı esnada yanında cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulundurduğu tespit edilen zanlı S.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlının ‘İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket’ suçunu işlediğini belirtti. Polis, S.E’nin 19 Ekim saat 21.00 sularında Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı esnada, gümrük görevlileri tarafından sırt çantasında yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olan toplam 350 adet 100 mg’lik jel ve 350 adet 20 mg’lik oral jel tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıdan yapılan ileri soruşturmada konu ilaçları Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden M.G’ye getirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili sürdürülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 15 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.