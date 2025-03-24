“Ülkede yabancı insan sayısı fazla, hemşirelerde temel İngilizce önemli”

Meclis’te söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, hemşirelikte İngilizce yeterliliğin önemine işaret ederek, ülkede yabancı insan sayısının fazlalığına dikkat çekti ve tedavi görecek kişiler için hemşirelerde temel İngilizcenin önemine vurgu yaptı.

Hastanelerde yıpranmışlığın olduğunu, hemşirelerin yaşadığı sıkıntılar olduğunu anlatan Besim, nakil tüzüğünün kaldırılmasının da bu tükenmişliği, güvensizliği artırdığını söyledi.

Sağlıkta hemşirelerin önemine vurgu yapan Besim, adil huzurlu bir çalışma ortamının önemine değindi.

Dinçyürek: İngilizce bilen hemşire sayısı az

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de ülkede son zamanlarda yaşanan hemşire açığına işaret etti. Sağlıkta büyük yatırımlar yaptıklarını ancak başta hemşireler olmak üzere sağlık personeli ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Dinçyürek, İngilizce hemşire eğitimi veren üniversiteleri genelde yabancıların tercih ettiğini kaydetti.

İngilizce bilen hemşire sayısının az olduğunu ifade eden Dinçyürek, kamuda da İngilizcenin önemine vurgu yaptı ve bu yönde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Nakil tüzüğünün yasal zemine uygun olması için çalıştığını, siyasi atama yapmadığını ifade eden Dinçyürek, yasaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti.