Ülkede kaçak oldukları tespit edilen 21 kişi tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İsmail Çarık, 21 Ekim tarihinde Minareliköy’de Kirli Sanayi Bölgesinde bir apartman içerisinde polis ekibi tarafından yapılan soruşturmada, 21 kişiye muhaceret kontrolü yapıldığı ve tümünün de ülkede izin bulunduklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.