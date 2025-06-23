Ülke genelinde gerçekleşen yangınlarda maddi hasar meydana geldi

Ülkede bugün ve dün meydana gelen dört yangında, maddi hasar meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da bu sabahın erken saatlerinde bir apartmanın yakınında bulunan plastik köpüklerin, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; güvenlik kamerası ile 10 metre uzunluğundaki kablosu, hurda durumdaki derin dondurucu, hurda durumdaki 10 buzdolabı ve 15 metre uzunluğundaki tuvalet gider borusu yanarak zarar gördü.

Girne’de restoranda yangın

Girne’de dün sabah saatlerinde bir restoranın mutfağında tencerenin altının ısınıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında, tencere, asma lamba, elektrik kablosu, tüp hortumu ve tavan boyası yanarak zarar gördü.

Yayla’da narenciye tarlalarında yangın

Yayla’da dün saat 18.30'da iki ayrı şahsa ait narenciye bahçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 225 metrekarelik kamışlık, 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 8 narenciye fidanı ve faal olmayan elektrik trafosu ile direği yandı.

Mağusa’da karavanda yangın

Mağusa’da dün saat 21.30'da Ali Yorgancıoğlu kullanımındaki RY 101 plakalı aracın arkasında bağlı bulunan karavanın elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangında, söz konusu karavan ve içerisindeki tüm eşyalar, elektrik direği ile park halinde bulunan iki aracın sağ arka ışıkları zarar gördü.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.