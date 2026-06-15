UKÜ İrlanda'nın Limercik Üniversitesi'yle işbirliği anlaşması imzaladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile İrlanda'nın Limerick Üniversitesi arasında akademik işbirliği mutabakatı imzalandı.

UKÜ'den verilen bilgiye göre, mutabakat zaptında öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak akademik programlar, ortak araştırma faaliyetleri, akademik işbirliği, uluslararası seminerler/çalıştaylar ve ortak faaliyetler yapılması öngörülüyor.

UKÜ'yü ziyaret eden Limerick Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Colin Fitzpatrick, iki üniversite arasında yapılacak iş birliğinin hem öğrenciler hem de akademisyenler için önemli fırsatlar yaratacağına inandığını ifade etti.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ise, İrlanda'nın seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Limerick Üniversitesi ile imzalanan anlaşmanın, iki üniversite arasında ortak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ve yeni akademik projeler için önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti.

UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da, Limerick Üniversitesi ile kurulacak iş birliğinin öğrenciler, akademik personel ve araştırma merkezleri açısından önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Tanova, güz döneminde iş birliği kapsamında geliştirilecek akademik programların tanıtılması amacıyla Limerick Üniversitesi’nin değişim programlarından sorumlu yöneticilerinin UKÜ’yü ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.