UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Haspolat civarlarında yarın elektrik kesintisi olacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar arası bölge ve Haspolat bölgesine yarın 9.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.