"Uçaklara taciz" iddiasına, TC Elçiliği'nden yalanlama

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin gayriresmi savunma toplantısı için adaya gelen Yunanistan, Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçaklara Ercan Havalimanı kaynaklı müdahalede bulunulduğunu iddia ederken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Victor Papadopulos, savunma bakanlarının uçuş sırasında müdahaleye maruz kaldıklarını kendilerine bildirdiğini öne sürdü. Papadopulos, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın uçağına paralel şekilde Türk savaş uçaklarının bölgede uçtuğunu da iddia ederek, olayın uluslararası platformlara taşınacağını açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, “7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır.

Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.

Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve “Gençlik ve Havacılık Festivali” kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.

Taraflar olayla ilgili karşılıklı iddialarda bulunurken, Kıbrıs Cumhuriyeti müdahale yaşandığını öne sürerken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ise bu iddiaları reddetti.