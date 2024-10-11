Üç yerde kasıtlı yangın çıkardığı belirlenen Orman Dairesi mevsimlik işçileri tutuklandı

Mersinlik-Kantara kavşağı civarındaki ormanlık alanda 7 ve 8 Ekim’de çıkan yangınlarla ilgili polis soruşturmasında, Orman Dairesi mevsimlik işçisi 4 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, söz konusu üç yangında 81 metrekarelik alanda maki bitki örtüsü, 4 selvi ile bir çam ağacı yanarak zarar görmüştü.

Polis İtfaiye ve Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürülen yangınların çıkış sebepleriyle ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, Orman Dairesi Müdürlüğü’nde mevsimlik işçi olarak çalışan O.Y.’nin (E-22) sözleşmesini uzatmak maksadıyla, teşvik ettiği arkadaşları Y.E.(E-23), A.A.(E-24) ve T.A.(E-24) ile birlikte 7 Ekim’de yakıcı tabletler kullanarak yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe verdikleri ve yangına yol açtıkları tespit edildi.

Ayrıca O.Y.’nin 8 Ekim’de de aynı yerde iki ayrı noktada, yine aynı maksatla, tasarrufunda bulundurduğu çakmakla yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, iki ayrı yangına yol açtığı belirlendi.

Polis O.Y., Y.E., A.A., ve T.A.’nın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Edremit'te araç yandı

Edremit'te dün akşam saatlerinde park halinde ancak çalışır durumdaki bir araçta yangın çıktı.

Muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre olan Edremit'te Yamaç Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Tülen Günaltın Güçlüer'in kullanımındaki RA 078 plakalı salon araçtaki yangın, itfaiye ekipleri

Güney'den 30 kilo daha kıyma, 10 kilo dana ciğeri getirdi

Lefkoşa’da dün polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.Ş,'nin (E-67) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 kilo dana kıyma, 10 kilo dana ciğeri ve 2 kilo tavuk kanadı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş’nin, et ürünlerini güneyden satın alıp, Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçirdiği öğrenildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet eden 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.