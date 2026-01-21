Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının ise 15-18 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Daire'nin 22- 28 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyodun geriye kalan bölümünde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Belirtilen sürede rüzgar ise genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ilk günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.