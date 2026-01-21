Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor

Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının ise 15-18 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının ise 15-18 derece dolaylarında seyredeceğini  duyurdu.

Daire'nin 22- 28 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre  periyodun geriye kalan bölümünde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Belirtilen sürede rüzgar ise genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ilk günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Bu haber toplam 386 defa okunmuştur
Etiketler : ,