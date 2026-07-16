Üç ayrı trafik kazası… Üçü çocuk dokuz yaralı, bir tutuklu

Gönyeli, Lefkoşa-Gazimağusa ile Dipkarpaz-Zafer Burnu ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üçü çocuk dokuz kişi yaralandı, alkollü bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de bu sabahın erken saatlerinde 89 miligram alkollü 33 yaşındaki Gizem Müftüoğlu, yönetimindeki YY 051 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, yeniden yola girerek durdu. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola çıktı

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda, dün, meydana gelen kazada 37 yaşındaki sürücü Peter Drogan yönetimindeki MZH 810 plakalı araçla seyrettiği sırada Dörtyol kavşağın geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptı. Araç, o esnada anayolda seyreden 39 yaşındaki Mehmet Yardımcı yönetimindeki TMZ 387 plakalı tır aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan MZH 810 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Natalie Sharon Wood-Stoddard ve 5 ila 8 yaşındaki ili çocuk, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü, yolcu Donnıe Nıck Drogan ve Darcıe Rıver Drogan taburcu olurken, Natalie Sharon Wood-Stoddard ise sol omzunda kırık teşhisiyle sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Dipkarpaz-Zafer Burnu ana yolunda ise, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yönetimindeki ZL 638 plakalı ATV araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önündeki aracı geçmek için diğer şeride geçti. ATV araç, o esnada karşı istikametten gelen 70 yaşındaki Andreas Elefterıu yönetimindeki HPK 474 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle HPK 474 plakalı araç da diğer şeride geçerek, 32 yaşındaki Arif İsmailyılzade yönetimindeki UT 638 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan ZL 638 plakalı ATV sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki çocuk, HPK 474 plakalı araç sürücüsü ve UT 638 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Tarana Ismalıyova ile 62 yaşındaki Nadir Ismalıyova, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Yurt’un sol bacağında kırık, Tarana Ismalıyova’nın ise sağ bacak ile sol omuzunda kırık teşhisiyle, diğer yaralılarla birlikte tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.