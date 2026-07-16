Mesarya Belediyesi, Vadili’de yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Mesarya Belediyesi, bölge genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Vadili’de yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme projelerini planlı bir şekilde hayata geçirirken, son olarak Şehit Ali Genç Sokak ile Vatan Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Proje kapsamında 190 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı ile 370 metre kaldırım inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında özellikle kış aylarında yoğun yağışların neden olduğu su birikintilerinin önüne geçilmesi, bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve yayaların daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediye olarak sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Latif, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşam kalitesi bizim en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla bölgemizin dört bir yanında altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vadili’de başlattığımız drenaj ve kaldırım çalışması da hem yağışlı dönemlerde yaşanan sorunları ortadan kaldıracak hem de yayalarımız için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlayacaktır." dedi.

Mesarya'nın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Latif, belediyenin imkânlarını en verimli şekilde kullanarak ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Mesarya Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının program dahilinde aralıksız devam edeceği kaydedildi.