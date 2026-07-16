Mağusa'da gümrüksüz mal tasarrufu…

Mağusa'da bir evde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş araç ses ve aydınlatma ekipmanları ele geçirildi, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri, dün, bir evin bodrum katında arama yaptı.

Aramada, A.Ç.Ü’nün (E-19) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif araç amfisi, hoparlörü, android multimedia cihazı, led araç ışığı ile araç müzik sistemleri bulundu.

Bahse konu şahsa 600 bin TL idari para cezası kesilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü sekiz kişi kişi tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele'de bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü sekiz kişi suçüstü tutuklandı.

Lefkoşa'da 230 milgram alkollü H.S.T.(E-46), 133 milgram alkollü A.E.G.(E-40), nefes örneği vermeyi reddeden T.G.(E-35), Gazimağusa’da 171 miligram alkollü S.A.(E-23), nefes örneği vermeyi reddeden M.B.(E-64) , Girne’de nefes örneği vermeyi reddeden M.A.(E-27), 108 miligram alkollü K.H.(E-46), İskele’de ise nefes örneği vermeyi reddeden P.S.(E-45), sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

İzinsiz kömür ocağı yakarak çevre kirliliği yaratan bir kişi tutuklandı

Mevlevi’de, Ö.Z.'nin (E-51), kömür imal etmek için yetkili makamlardan izin almadan üç kömür ocağı (gamini) yakarak, havanın doğal bileşenini bozucu gaz ve duman çıkmasına sebep olduğu ve çevre kirliliği yarattığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Müzik iznine uymayan bir işletmeye yasal işlem

Girne’de eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, bir işletmenin, saat 23.00’e kadar müzik izni olmasına rağmen, 23.45’te ses yükseltici cihaz kullanılarak müzik yayını yapılmaya devam ettiği tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.