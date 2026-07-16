Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kitulu Tabipler Birliği’nin konuğu oluyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu ağırlayacak.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan’ın verdiği bilgiye göre yarın gerçekleşecek ziyaret programı kapsamında Kitulu saat 17.00’de, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda, “Dünya Tabipler Birliği’ne (WMA) Giriş ve Tabip Birliklerinin Küresel Sağlıktaki Rolü” başlıklı halka açık bir konferans verecek.

Program, saat 19.00’da Lefkoşa Bedesten’de Dr. Kitulu onuruna düzenlenecek resepsiyon ile devam edecek.

Dalkan, Kitulu’yu ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, bu ziyaretin; uluslararası hekim dayanışmasının güçlendirilmesi, sağlık hakkının korunması, demokrasi, insan hakları ve mesleki bağımsızlık gibi ortak değerler etrafında buluşma adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Dalkan, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini ve tüm ilgilileri etkinliğe davet etti.