Üç aracın karıştığı kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı… 2 yaralı

Lefkoşa’da üç aracın karıştığı kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Örek caddesi üzerinde, bugün saat 01.00 sıralarında, 128 miligram alkollü içki tesiri altındaki Halil İbrahim Say (E-32), yönetimindeki HZ 547 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja yaklaştığında, sağ şeride geçmeye çalışan Savvas Constantınou (E-52) yönetimindeki KPC 045 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KPC 045 plakalı araç yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere, HZ 547 plakalı araç ise yolun sol şeridinde seyreden Aslı Sevinç (K-36) yönetimindeki NF 949 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KPC 045 plakalı araç sürücüsü Savvas Constantınou’nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar tespit edildi. Tedavisine Güney Kıbrıs’ta devam etmek isteyen Constantınou, kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

NF 949 plakalı araç sürücüsü Aslı Sevinç ise, yapılan müdahalenin ardından taburcu oldu. HZ 547 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim Say, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Motosikletiyle araca çarpan sürücü sol ayağını kırdı

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, dün saat 21.30 sıralarında, Syed Shams Haider Shah (E-28), yönetimindeki AA 752 Y plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru önünde seyreden Mehmet Bedel (E-61) yönetimindeki TVB 252 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Gümrüksüz mal ve hırsızlık olaylarıyla ilgili üç kişi tutuklandı

İskele'de gümrüğe beyan edilmemiş 22 elektronik sigara, 2 likit ve 2 likit kartuşu ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklanırken, Lefkoşa'da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili de iki zanlı gözaltına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskele'de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince dün saat 13.30 sıralarında şüpheli görülen Y.T.S.'nin (E-22) aracında ve kaldığı ikametgahta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 22 elektronik sigara, 2 likit ve 2 likit kartuşu ele geçirildi. Söz konusu ürünler emare olarak alınırken, Y.T.S. tutuklandı.

Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa'da dün saat 19.30 sıralarında bir süpermarkette satışa sunulan çeşitli gıda ürünlerini çaldığı tespit edilen H.A. (K-55), yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ayrıca, 21 Haziran'da Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otobüs şirketinin ofisinde, bir kişiye ait çanta ile çanta içerisinde bulunan 1 bin 300 TL nakit para ve iki cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak belirlenen N.T.L. (K-55) de tutuklandı.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.