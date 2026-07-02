GÜÇ-SEN Gazimağusa Limanı’nda greve gidiyor

Gümrük Çalışanları Sendikası, yarın Gazimağusa Limanı’nda iki saatlik uyarı grevi yapacağını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, grev yarın saat 08.00 ile 10.00 arasında gerçekleştirilecek.

Sınır kapılarının grev kapsamı dışında olduğu belirtilirken, GÜÇ-SEN’in saat 10.00’a kadar hiçbir görev kabul etmeyeceği kaydedildi.