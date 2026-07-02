68 yaşındaki Feyzi Düşer yaşamını yitirdi

Mağusa'da yaşayan 68 yaşındaki Feyzi Düşer, bugün sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Polisin açıklamasına göre, Düşer'in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.