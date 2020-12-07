“Azınlık Hükümeti işlemez”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, azınlık hükümeti’nin güvenoyu alsa dahi DP ve YDP’nin Meclis’te grubu olmadığı için komitelerde sıkıntılar yaşanacağına işaret etti.

Azınlık Hükümeti’nin çok da uygulanabilir olmadığını, kaotik ortamın devem edeceği görüşünü belirten Sorakın, plan ve projelerin konuşulabileceğini, niyetin görülmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin hükümetsiz kalmasının da doğru olmadığını ifade eden Sorakın, Azınlık Hükümeti’nin işlemeyeceği görüşünün altını çizdi.

Sorakın, yetkili organlarda gerekli değerlendirmelerin yapılacağını da kaydetti. Meclis’in dahi UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ile açılamayacağına işaret eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ‘Salt çoğunluk yok. Meclis açılamaz, komiteler çalışamaz, yasalar geçemez” dedi.