UBP – YDP – DP Hükümeti’nde “iç hat” çatlağı: Üstel, Arıklı’yı ‘yalanladı’

UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümeti’nde bu kez de “iç hat” tartışması başladı; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ercan için "iç hat uygulaması" önerisine, “basında çıkan iddialar” diyen Başbakan Ünal Üstel, konuyu “iddia” olarak niteledi, “yanlış” dedi.

Tartışmanın fitilini ateşleyen, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “Ercan’ın, Türkiye’nin bir iç hattı gibi değerlendirileceği ‘radikal’ model” önerisi oldu.

Arıklı, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve DHMİ kriterleri doğrultusunda Ercan’ı bir tür "iç hat" uygulamasına geçirmek istediklerini söyledi.

Üstel: "İç hat iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Arıklı’nın "iç hat" açıklamasının ardından muhalefette ve kamuoyunda başlayan "egemenlik devri" tartışmaları üzerine, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel yazılı bir açıklama yaparak ortağını adeta yalanladı.

Ercan Havalimanı’nın KKTC’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve öyle kalacağını söyleyen Üstel, "iç hat" benzetmelerini reddetti:

"Ercan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç hat havalimanına dönüşeceği yönündeki değerlendirmeler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir."

"Önümüzde rapor yok"

Üstel, "Henüz hükümetimizin önüne bu konuda gelmiş herhangi bir rapor bulunmamaktadır" diyerek, Arıklı'nın projesinin henüz resmiyet kazanmadığının ve bakanlar kurulunda onaylanmadığını söyledi.

Hükümet ortakları arasındaki bu net söylem ayrılığı, kulislerde "hükümette iç hat çatlağı" olarak yorumlandı.